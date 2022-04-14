Kuro (KURO) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Kuro (KURO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Kuro (KURO) Information

KURO is a community-driven token on Solana blockchain that features a void creature character from Sirius. The project combines meme culture with positive messaging, creating an engaging social experience for the community. Through daily storytelling and character-driven content, KURO builds a unique narrative that resonates with both crypto enthusiasts and newcomers. The project emphasizes simple, transparent tokenomics with zero team allocation and locked liquidity to ensure fair participation for all community members.

Officiel hjemmeside:
https://kuropingu.com/

Kuro (KURO) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kuro (KURO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 8.24K
Samlet udbud
$ 998.53M
Cirkulerende forsyning
$ 998.53M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 8.24K
Alle tiders Høj:
$ 0.00111547
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
Kuro (KURO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Kuro (KURO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal KURO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange KURO tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår KURO's tokenomics, kan du udforske KURO tokens live-pris!

KURO Prisprediktion

Vil du vide, hvor KURO måske er på vej hen? Vores KURO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.