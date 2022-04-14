KOK (KOK) Tokenomics Få vigtig indsigt i KOK (KOK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KOK (KOK) Information KOK PLAY is a decentralized digital content platform that was created through the combination of our AI, big data, and the blockchain technology, which is currently in the spotlight. To solve the problem of monopolization of the existing global platforms, it was developed to realize three values: 'Fair, Share, and Enabler.' KOK PLAY is a platform that allows all creators to fairly exploit the assets of the platform(Fair), share values, vision, and fair returns accordingly(Share), and ensures creator’s freedom to create(Enabler). Officiel hjemmeside: https://kok-chain.io/ Køb KOK nu!

KOK (KOK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KOK (KOK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.91K $ 19.91K $ 19.91K Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 107.33M $ 107.33M $ 107.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 927.31K $ 927.31K $ 927.31K Alle tiders Høj: $ 6.83 $ 6.83 $ 6.83 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00018538 $ 0.00018538 $ 0.00018538 Få mere at vide om KOK (KOK) pris

KOK (KOK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KOK (KOK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KOK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KOK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KOK's tokenomics, kan du udforske KOK tokens live-pris!

