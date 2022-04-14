Kibble (KIBBLE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kibble (KIBBLE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kibble (KIBBLE) Information Cat.town is a Idle game built on a custom Smart Contract on Base. Cat.town is backed by the Kibble token to give players an in-game currency to use to buy accessories for their cats as well as buy special items within the game. Officiel hjemmeside: https://cat.town Køb KIBBLE nu!

Kibble (KIBBLE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kibble (KIBBLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 707.71K $ 707.71K $ 707.71K Samlet udbud $ 338.69M $ 338.69M $ 338.69M Cirkulerende forsyning $ 177.00M $ 177.00M $ 177.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Alle tiders Høj: $ 0.051158 $ 0.051158 $ 0.051158 Alle tiders Lav: $ 0.0030904 $ 0.0030904 $ 0.0030904 Nuværende pris: $ 0.003999 $ 0.003999 $ 0.003999 Få mere at vide om Kibble (KIBBLE) pris

Kibble (KIBBLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kibble (KIBBLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KIBBLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KIBBLE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KIBBLE's tokenomics, kan du udforske KIBBLE tokens live-pris!

