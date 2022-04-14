KI (XKI) Tokenomics Få vigtig indsigt i KI (XKI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ki Foundation's mission is about bridging the gap between CeFi and DeFi. Based on Cosmos-SDK, with a Tendermint core. The bridge is built through an ecosystem of real life businesses, creating value and pouring it back to the Ki ecosystem through one single asset: The $XKI. The first go-to-market project of Ki is Klub, a private investment platform helping high-earning individuals to spend, store and invest their capital. App is already live on AppStore and PlayStore. Officiel hjemmeside: https://foundation.ki/

KI (XKI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KI (XKI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 378.44K $ 378.44K $ 378.44K Samlet udbud $ 946.14M $ 946.14M $ 946.14M Cirkulerende forsyning $ 613.57M $ 613.57M $ 613.57M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 583.56K $ 583.56K $ 583.56K Alle tiders Høj: $ 0.506661 $ 0.506661 $ 0.506661 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00061678 $ 0.00061678 $ 0.00061678 Få mere at vide om KI (XKI) pris

KI (XKI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KI (XKI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XKI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XKI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XKI's tokenomics, kan du udforske XKI tokens live-pris!

XKI Prisprediktion Vil du vide, hvor XKI måske er på vej hen? Vores XKI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XKI Tokens prisprediktion nu!

