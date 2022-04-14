KANSTAR ($KANSTAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i KANSTAR ($KANSTAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KANSTAR ($KANSTAR) Information The Kanstar project is a comprehensive ecosystem built on the Ronin Network, centered around Kanstar NFTs and the $KANSTAR token. It aims to create a seamless integration between digital collectibles, real-world merchandise, gaming experiences, and blockchain education. The project leverages NFTs not only as digital assets but also as keys to a wide range of utilities and experiences, thus enriching the community's engagement and providing ongoing value to token holders. Officiel hjemmeside: https://x.com/KanstarWorld Køb $KANSTAR nu!

KANSTAR ($KANSTAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KANSTAR ($KANSTAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 134.91K $ 134.91K $ 134.91K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 134.91K $ 134.91K $ 134.91K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00013329 $ 0.00013329 $ 0.00013329 Få mere at vide om KANSTAR ($KANSTAR) pris

KANSTAR ($KANSTAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KANSTAR ($KANSTAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $KANSTAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $KANSTAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $KANSTAR's tokenomics, kan du udforske $KANSTAR tokens live-pris!

$KANSTAR Prisprediktion Vil du vide, hvor $KANSTAR måske er på vej hen? Vores $KANSTAR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $KANSTAR Tokens prisprediktion nu!

