KAKA (KAKA) Tokenomics

Få vigtig indsigt i KAKA (KAKA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

KAKA (KAKA) Information

What is Kaka? • A community-driven meme token built on Solana, born from chaos, raised by internet lore. • Not a utility token. Not a security. Just pure, unfiltered vibes and violence (the legal kind). • Your ticket to the most ungovernable forest in crypto.

🔥 Why Kaka?

Because sometimes you don’t need a roadmap — you need a raccoon with a flare gun, a dream, and zero impulse control. Kaka is for the misfits, the banned park-goers, and everyone who’s ever screamed at a leaf.

🛠️ Built on Solana

Fast, cheap, and ideal for launching deranged experiments with actual scalability. Kaka moves at the speed of forest drama.

Officiel hjemmeside:
https://www.kakasol.com/

KAKA (KAKA) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KAKA (KAKA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.66M
$ 1.66M
Samlet udbud
$ 998.80M
$ 998.80M
Cirkulerende forsyning
$ 998.80M
$ 998.80M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.66M
$ 1.66M
Alle tiders Høj:
$ 0.01920151
$ 0.01920151
Alle tiders Lav:
$ 0.00043369
$ 0.00043369
Nuværende pris:
$ 0.00166227
$ 0.00166227

KAKA (KAKA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for KAKA (KAKA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal KAKA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange KAKA tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår KAKA's tokenomics, kan du udforske KAKA tokens live-pris!

KAKA Prisprediktion

Vil du vide, hvor KAKA måske er på vej hen? Vores KAKA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.