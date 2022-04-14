KAKA (KAKA) Tokenomics Få vigtig indsigt i KAKA (KAKA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KAKA (KAKA) Information What is Kaka? • A community-driven meme token built on Solana, born from chaos, raised by internet lore. • Not a utility token. Not a security. Just pure, unfiltered vibes and violence (the legal kind). • Your ticket to the most ungovernable forest in crypto. 🔥 Why Kaka? Because sometimes you don’t need a roadmap — you need a raccoon with a flare gun, a dream, and zero impulse control. Kaka is for the misfits, the banned park-goers, and everyone who’s ever screamed at a leaf. 🛠️ Built on Solana Fast, cheap, and ideal for launching deranged experiments with actual scalability. Kaka moves at the speed of forest drama. Officiel hjemmeside: https://www.kakasol.com/ Køb KAKA nu!

KAKA (KAKA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KAKA (KAKA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Samlet udbud $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M Cirkulerende forsyning $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Alle tiders Høj: $ 0.01920151 $ 0.01920151 $ 0.01920151 Alle tiders Lav: $ 0.00043369 $ 0.00043369 $ 0.00043369 Nuværende pris: $ 0.00166227 $ 0.00166227 $ 0.00166227 Få mere at vide om KAKA (KAKA) pris

KAKA (KAKA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KAKA (KAKA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KAKA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KAKA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KAKA's tokenomics, kan du udforske KAKA tokens live-pris!

KAKA Prisprediktion Vil du vide, hvor KAKA måske er på vej hen? Vores KAKA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KAKA Tokens prisprediktion nu!

