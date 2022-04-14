JHH (JHH) Tokenomics Få vigtig indsigt i JHH (JHH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

JHH (JHH) Information $JHH is a fan-created memecoin on the Solana blockchain that pays tribute to Jen-Hsun Huang, the visionary co-founder and CEO of Nvidia. This project is purely for entertainment and community engagement, celebrating Huang’s impact on tech and AI while incorporating the fun and creative nature of meme culture. The token combines the admiration for a tech leader with the decentralized, fast, and low-fee benefits of the Solana network. Importantly, $JHH has no official connection to Huang or Nvidia, serving solely as an unofficial homage within the crypto community. Officiel hjemmeside: https://jen-hsun.io/ Køb JHH nu!

JHH (JHH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for JHH (JHH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 391.34K Samlet udbud $ 10.00T Cirkulerende forsyning $ 10.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 391.34K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

JHH (JHH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for JHH (JHH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JHH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JHH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JHH's tokenomics, kan du udforske JHH tokens live-pris!

