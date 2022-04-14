Jellification (JELLY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Jellification (JELLY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Jellification (JELLY) Information Jellification is a fun and colorful project built on the Solana blockchain. Each icon shows a unique character or symbol that represents a part of our creative world. The soft, jelly-like design makes the visuals playful and eye-catching. We want to bring a light and friendly feeling to Web3. Every logo is carefully designed to match our smooth and fun style. This project is easy to join and made for everyone. Let's make crypto more fun together with Jellification! Officiel hjemmeside: https://jellification.com

Jellification (JELLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Jellification (JELLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.73K $ 5.73K $ 5.73K Samlet udbud $ 999.15M $ 999.15M $ 999.15M Cirkulerende forsyning $ 999.15M $ 999.15M $ 999.15M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.73K $ 5.73K $ 5.73K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Jellification (JELLY) pris

Jellification (JELLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Jellification (JELLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JELLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JELLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JELLY's tokenomics, kan du udforske JELLY tokens live-pris!

