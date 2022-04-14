JAK (JAK) Tokenomics Få vigtig indsigt i JAK (JAK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

JAK (JAK) Information Meet Jak: just an ordinary guy with no girlfriend, stuck in a dead-end job, and struggling with low self-esteem. But that’s all about to change when Jak stumbles upon the world of memecoins. Through sheer determination and a bit of beginner's luck, Jak’s modest investment starts to grow. Soon, he's not only making more money than he ever imagined but also discovering a passion for technology and finance. Jak's transformation is nothing short of remarkable—he goes from a lackluster existence to living life on his own terms. Officiel hjemmeside: https://jak-coin.com Køb JAK nu!

JAK (JAK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for JAK (JAK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 187.23K $ 187.23K $ 187.23K Samlet udbud $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Cirkulerende forsyning $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 187.23K $ 187.23K $ 187.23K Alle tiders Høj: $ 0.02818241 $ 0.02818241 $ 0.02818241 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0001873 $ 0.0001873 $ 0.0001873 Få mere at vide om JAK (JAK) pris

JAK (JAK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for JAK (JAK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JAK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JAK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JAK's tokenomics, kan du udforske JAK tokens live-pris!

