ITO ($ITO) Information $ITO was $NEIRO's first name before it was adopted by Kabosu Mama. $ITO was the second ever token deployed by the same deployer of $NEIRO CTO just 1 day after. Proof of Neiro deployer origin can be found on the blockchain here : NEIRO deployment https://etherscan.io/tx/0x8285217afc01c75b316fe5e2edabd31ef225b7bceb1bb8556c44778b47ee90d6 ITO deployment https://etherscan.io/tx/0x91d91f8d8c51e05b7c99677c5e2a853cb3739cadee7bd1afefa1115bdbce3ac2 Officiel hjemmeside: https://itoeth.io Køb $ITO nu!

ITO ($ITO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ITO ($ITO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 154.57K $ 154.57K $ 154.57K Samlet udbud $ 409.17B $ 409.17B $ 409.17B Cirkulerende forsyning $ 409.17B $ 409.17B $ 409.17B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 154.57K $ 154.57K $ 154.57K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ITO ($ITO) pris

ITO ($ITO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ITO ($ITO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $ITO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $ITO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $ITO's tokenomics, kan du udforske $ITO tokens live-pris!

$ITO Prisprediktion Vil du vide, hvor $ITO måske er på vej hen? Vores $ITO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $ITO Tokens prisprediktion nu!

