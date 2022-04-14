Intrepid Token (INT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Intrepid Token (INT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Intrepid Token (INT) Information INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance. Officiel hjemmeside: https://intrepidinnovations.llc/ Hvidbog: https://intrepidinnovations.llc/int-whitepaper.pdf Køb INT nu!

Intrepid Token (INT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Intrepid Token (INT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 455.46K $ 455.46K $ 455.46K Samlet udbud $ 100.00K $ 100.00K $ 100.00K Cirkulerende forsyning $ 78.53K $ 78.53K $ 78.53K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 580.00K $ 580.00K $ 580.00K Alle tiders Høj: $ 14.27 $ 14.27 $ 14.27 Alle tiders Lav: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 Nuværende pris: $ 5.8 $ 5.8 $ 5.8 Få mere at vide om Intrepid Token (INT) pris

Intrepid Token (INT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Intrepid Token (INT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INT's tokenomics, kan du udforske INT tokens live-pris!

INT Prisprediktion Vil du vide, hvor INT måske er på vej hen? Vores INT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

