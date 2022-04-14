ICON (ICX) Tokenomics Få vigtig indsigt i ICON (ICX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ICON (ICX) Information Founded in August 2017, ICON has spent many years fostering its L1 ecosystem and pushing for sustainable cross-chain development infrastructure. As many apps experience cross-chain difficulties today, ICON recognizes the frustration regarding the complexity involved with security, scaling and speed in cross-chain environments. Apps use ICON to operate cross-chain seamlessly, build momentum and gain a solid reputation. ICON's Cross-Chain Framework helps to simplify cross-chain development with its easy-to-use xCall General Message Passing and connections to secure bridging protocols. Visit the ICON Community website for an up to date overview of connected blockchains. Check out the documentation and see if your favorite application is compatible with the ICON Cross-Chain Framework! What Makes ICON Unique? The ICON Cross-Chain Framework consists of a robust L1 blockchain, xCall General Message Passing and a growing list of connected blockchains and integrated bridging protocols. ICON's native ICX coin fuels this interoperability by acting as the L1 gas token, xCall cross-chain fee token with associated applications. A sizeable percentage of all these fees collected in ICX are burned. Buying ICX (with fiat) is easy on big centralized exchanges, decentralized exchanges and even in-wallet. Officiel hjemmeside: https://icon.community/ Hvidbog: https://icon.community/assets/btp-litepaper.pdf Køb ICX nu!

ICON (ICX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ICON (ICX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 142.77M $ 142.77M $ 142.77M Samlet udbud $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Cirkulerende forsyning $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 144.77M $ 144.77M $ 144.77M Alle tiders Høj: $ 13.16 $ 13.16 $ 13.16 Alle tiders Lav: $ 0.070768 $ 0.070768 $ 0.070768 Nuværende pris: $ 0.133208 $ 0.133208 $ 0.133208 Få mere at vide om ICON (ICX) pris

ICON (ICX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ICON (ICX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ICX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ICX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ICX's tokenomics, kan du udforske ICX tokens live-pris!

ICX Prisprediktion Vil du vide, hvor ICX måske er på vej hen? Vores ICX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ICX Tokens prisprediktion nu!

