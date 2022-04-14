Hyper Utility (HYPU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hyper Utility (HYPU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The project is focused on providing advanced solutions for traders within the blockchain ecosystem. The upcoming full beta release is scheduled for the second week of January, with plans to integrate Monad as soon as it becomes available. Efforts are underway to expand bridging capabilities, allowing for connections with additional blockchains and assets within the Hyperliquid platform. Additionally, a streamlined exit process from Hyperliquid to Solana is being implemented, alongside the introduction of advanced analytics tools, including top 10 holder analysis and detailed statistical insights. The development team actively incorporates community feedback to guide the continuous enhancement of the platform's features, ensuring it meets the needs of its users. Officiel hjemmeside: https://hyperutility.fun/

Hyper Utility (HYPU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hyper Utility (HYPU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.51K $ 31.51K $ 31.51K Samlet udbud $ 929.13M $ 929.13M $ 929.13M Cirkulerende forsyning $ 832.21M $ 832.21M $ 832.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.18K $ 35.18K $ 35.18K Alle tiders Høj: $ 0.00668311 $ 0.00668311 $ 0.00668311 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Hyper Utility (HYPU) pris

Hyper Utility (HYPU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hyper Utility (HYPU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HYPU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HYPU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HYPU's tokenomics, kan du udforske HYPU tokens live-pris!

