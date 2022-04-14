Husky ($HUSKY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Husky ($HUSKY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Husky ($HUSKY) Information $HUSKY was chosen by Jupiter and brought to life by Moonshot. Thanks to the new algorithm with Meteora, we have a bright future ahead of us. $HUSKY is the coldest dog on Solana, within a few hours he has already made himself known and is now ready to fulfill his destiny. His mission is to explore the vast unknown, leading the charge with innovation and determination. As the Solana ecosystem grows, $HUSKY will continue to stand tall, ensuring that everyone knows about the power and resilience of the coldest dog in the blockchain space. Stay tuned for more adventures! Officiel hjemmeside: https://huskycto.com Køb $HUSKY nu!

Husky ($HUSKY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Husky ($HUSKY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 58.74K $ 58.74K $ 58.74K Samlet udbud $ 998.93M $ 998.93M $ 998.93M Cirkulerende forsyning $ 998.93M $ 998.93M $ 998.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 58.74K $ 58.74K $ 58.74K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Husky ($HUSKY) pris

Husky ($HUSKY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Husky ($HUSKY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $HUSKY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $HUSKY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $HUSKY's tokenomics, kan du udforske $HUSKY tokens live-pris!

