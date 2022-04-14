Honkler (HONKLER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Honkler (HONKLER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Honkler (HONKLER) Information Honkler is a fun meme coin that represents in a silly way the clown world that we live in today Officiel hjemmeside: https://honkler.com Køb HONKLER nu!

Honkler (HONKLER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Honkler (HONKLER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 68.59K $ 68.59K $ 68.59K Samlet udbud $ 69.70M $ 69.70M $ 69.70M Cirkulerende forsyning $ 69.70M $ 69.70M $ 69.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 68.59K $ 68.59K $ 68.59K Alle tiders Høj: $ 0.231914 $ 0.231914 $ 0.231914 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00098412 $ 0.00098412 $ 0.00098412 Få mere at vide om Honkler (HONKLER) pris

Honkler (HONKLER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Honkler (HONKLER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HONKLER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HONKLER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HONKLER's tokenomics, kan du udforske HONKLER tokens live-pris!

HONKLER Prisprediktion Vil du vide, hvor HONKLER måske er på vej hen? Vores HONKLER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HONKLER Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!