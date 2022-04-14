HEFE (HEFE) Tokenomics Få vigtig indsigt i HEFE (HEFE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HEFE (HEFE) Information $HEFE is a community-driven, tokenized brand on the Avalanche blockchain that blends the viral appeal of memecoins with real-world utility, financial innovation, and long-term vision. Represented by the iconic walrus, $HEFE goes beyond memes—focusing on sustainability, ecosystem integration, DeFi incentives, and creating lasting value for holders. It’s not just a token—it’s a movement with purpose, culture, and a rapidly growing community committed to reshaping what memecoins can truly represent in Web3. Officiel hjemmeside: https://hefeonavax.com/ Køb HEFE nu!

HEFE (HEFE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HEFE (HEFE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 648.34K $ 648.34K $ 648.34K Samlet udbud $ 641.40M $ 641.40M $ 641.40M Cirkulerende forsyning $ 641.40M $ 641.40M $ 641.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 648.34K $ 648.34K $ 648.34K Alle tiders Høj: $ 0.00367726 $ 0.00367726 $ 0.00367726 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00101082 $ 0.00101082 $ 0.00101082 Få mere at vide om HEFE (HEFE) pris

HEFE (HEFE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HEFE (HEFE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HEFE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HEFE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HEFE's tokenomics, kan du udforske HEFE tokens live-pris!

