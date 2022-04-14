Hashtagger (MOOO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hashtagger (MOOO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hashtagger (MOOO) Information "Hashtagger.com is a #SocialFi (SocialFinance) platform that enables the community marketing solution for decentralized projects. Hashtagger provides users a way to earn cryptocurrency for their social media posts for their favorite blockchain projects and on the other side, provides blockchain projects a way to find and incentivize their community for their involvement and evangelism. For the blockchain companies, it’s essentially a ‘crypto-community-as-a-service’ platform that enables them to quickly gain a blockchain savvy community which can evaluate, evangelize and use their products. For the crypto community members, it provides a way for them to monetize their evangelism work that they have been doing for free for all these years. They have to make social media posts using the given hashtags and URL and submit the post address on Hashtagger. By using hashtagger, they get to be paid in proportion to the engagement their tweet brings to any marketing campaign. Finally, a 1 minute explainer video can be found here: https://www.youtube.com/watch?v=ohSDVoGPlgQ" Officiel hjemmeside: https://hashtagger.com/ Køb MOOO nu!

Hashtagger (MOOO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hashtagger (MOOO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 44.04K $ 44.04K $ 44.04K Samlet udbud $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Cirkulerende forsyning $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 665.12K $ 665.12K $ 665.12K Alle tiders Høj: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Alle tiders Lav: $ 0.02003437 $ 0.02003437 $ 0.02003437 Nuværende pris: $ 0.02217071 $ 0.02217071 $ 0.02217071 Få mere at vide om Hashtagger (MOOO) pris

Hashtagger (MOOO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hashtagger (MOOO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOOO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOOO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOOO's tokenomics, kan du udforske MOOO tokens live-pris!

MOOO Prisprediktion Vil du vide, hvor MOOO måske er på vej hen? Vores MOOO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MOOO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!