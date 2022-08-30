GRELF (GRELF) Tokenomics Få vigtig indsigt i GRELF (GRELF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GRELF (GRELF) Information What Is GRELF? GRELF is a meme coin currently available on the Hedera and Avalanche networks. GRELF is based around a weird and conventionally unappealing character, named Gerbert the Grelf, who lives under a stump in an enchanted forest. Gerbert the Grelf was originally created on Hedera as a spokesman for the CREETS NFT project. He was then expanded to be the center focus of the GRELF meme coin because the founder, WarlockNKey, thought having a bald, ugly, weirdo as a mascot would be funny. The GRELF project is not about utility; it is about humor, entertainment, and showcasing the wonderful in the weird. What is the supply of GRELF? GRELF launched on Hedera mainnet on August 30th, 2022 with a total fixed supply of 6.6 million GRELF tokens (6,666,666.) No keys were created for the project so the amount of supply cannot be increased, decreased, or altered. Who is the Founder of GRELF? The founder of GRELF is WarlockNKey. He is doxxed and prioritizes transparency in the operation of his various projects and initiatives. WarlockNKey started his career in Web3 on Hedera in November of 2021 with founding of the CREETS NFT project and he is known for his humor, improvisational nature, and community involvement. Where Can I Buy GRELF? GRELF is currently available for purchase via Hedera's SaucerSwap and Avalanche's Pangolin exchanges. Officiel hjemmeside: https://grelf.me Hvidbog: https://grelf.me/GRELF_Flyer.pdf Køb GRELF nu!

GRELF (GRELF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GRELF (GRELF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Samlet udbud $ 6.67M $ 6.67M $ 6.67M Cirkulerende forsyning $ 6.67M $ 6.67M $ 6.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Alle tiders Høj: $ 1.74 $ 1.74 $ 1.74 Alle tiders Lav: $ 0.02003827 $ 0.02003827 $ 0.02003827 Nuværende pris: $ 0.452743 $ 0.452743 $ 0.452743 Få mere at vide om GRELF (GRELF) pris

GRELF (GRELF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GRELF (GRELF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GRELF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GRELF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GRELF's tokenomics, kan du udforske GRELF tokens live-pris!

