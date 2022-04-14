GOUT (GOUT) Tokenomics Få vigtig indsigt i GOUT (GOUT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GOUT (GOUT) Information GOUT COIN is a project on the BSC chain. It aims to create a global MEME ecosystem where fun and wealth can freely flow among users. It is more than just a meme token; it symbolizes victory over struggle and unites those who dare to dream, forming a decentralized community for winners. The project has a unique economic model with a three-pool backstop burning mechanism. Its token supply is 210 billion, with specific allocations for private sales, BNB pool, USDT pool, and burning. Users can earn BNB through yield farming on PancakeSwap by staking tokens. People can obtain GOUT by providing value to others through various means such as social interaction, work, and investment. It allows users to explore a new world where fun and wealth are intertwined. Officiel hjemmeside: https://goutchain.com/ Køb GOUT nu!

GOUT (GOUT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GOUT (GOUT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.10M Samlet udbud $ 152.92B Cirkulerende forsyning $ 152.92B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.10M Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

GOUT (GOUT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GOUT (GOUT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOUT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOUT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOUT's tokenomics, kan du udforske GOUT tokens live-pris!

