Goose (GOOSE) Information $GOOSE is a cryptocurrency project focused on creating value for its holders through innovative tokenomics and community-driven initiatives. The project aims to provide sustainable returns and growth opportunities by leveraging a unique reward mechanism, where users can earn and stake tokens. $GOOSE is designed to encourage both long-term holding and active participation, with a transparent and experienced team committed to building a strong, engaged community. Its utility includes staking rewards, governance participation, and potential integration with future DeFi applications. Officiel hjemmeside: https://goldengoose.lol Køb GOOSE nu!

Goose (GOOSE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Goose (GOOSE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.90K $ 8.90K $ 8.90K Samlet udbud $ 888.00M $ 888.00M $ 888.00M Cirkulerende forsyning $ 888.00M $ 888.00M $ 888.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.90K $ 8.90K $ 8.90K Alle tiders Høj: $ 0.00291861 $ 0.00291861 $ 0.00291861 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Goose (GOOSE) pris

Goose (GOOSE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Goose (GOOSE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOOSE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOOSE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOOSE's tokenomics, kan du udforske GOOSE tokens live-pris!

