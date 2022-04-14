Gooner (GOONER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gooner (GOONER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gooner (GOONER) Information Gooner was on the brink of death, but the community knew better than to go over the edge. A community of gooners are now in control. Gooners exhibit maximum discipline on and off the computer screen. Always pushing the limit but never crossing the line. The Gooner communities have been banned from TikTok and Instagram, but we have found a home on X and on the Solana blockchain. Join our x community and come goon for a check. Officiel hjemmeside: https://linktr.ee/thegooner Køb GOONER nu!

Gooner (GOONER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gooner (GOONER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 40.95K $ 40.95K $ 40.95K Samlet udbud $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M Cirkulerende forsyning $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 40.95K $ 40.95K $ 40.95K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Gooner (GOONER) pris

Gooner (GOONER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gooner (GOONER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOONER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOONER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOONER's tokenomics, kan du udforske GOONER tokens live-pris!

