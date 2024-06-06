GOON (GOON) Tokenomics Få vigtig indsigt i GOON (GOON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GOON (GOON) Information PolyGOONs aims to be the social layer of the Polygon AggLayer community, serving as an evangelist for all things Polygon. $GOON was the first token to reach a critical mass and graduate on the newly launched wen.markets on June 6, 2024. It quickly gained attention due to its distinctive mascot, the GOON, a playful take on the word 'Polygon.' Officiel hjemmeside: https://www.0xgoon.com/ Køb GOON nu!

GOON (GOON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GOON (GOON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 140.95K $ 140.95K $ 140.95K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 140.95K $ 140.95K $ 140.95K Alle tiders Høj: $ 0.00527208 $ 0.00527208 $ 0.00527208 Alle tiders Lav: $ 0.00008032 $ 0.00008032 $ 0.00008032 Nuværende pris: $ 0.00014095 $ 0.00014095 $ 0.00014095 Få mere at vide om GOON (GOON) pris

GOON (GOON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GOON (GOON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOON's tokenomics, kan du udforske GOON tokens live-pris!

GOON Prisprediktion Vil du vide, hvor GOON måske er på vej hen? Vores GOON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GOON Tokens prisprediktion nu!

