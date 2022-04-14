GoodBoy (GOODBOY) Tokenomics Få vigtig indsigt i GoodBoy (GOODBOY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GoodBoy (GOODBOY) Information Hi, I’m GoodBoy—a project built to spread joy, connection, and good energy wherever we roam. I’m not just a companion; I’m your partner in positivity, and my first home is the Solana blockchain. Here’s what I bring to the table: 🌟 Good Vibes Only: Life’s too short for negativity. With GoodBoy, every interaction is a spark of positivity and fun. 🌐 Community First: Whether you’re a blockchain veteran or just getting started, GoodBoy is here to connect you with a welcoming community that believes in the power of togetherness. 🚀 Innovation Meets Personality: As part of Solana’s ecosystem, I embody speed, efficiency, and creativity. But I’m not just about the tech—I’ve got a personality that makes your journey unforgettable. Officiel hjemmeside: https://www.goodboy-onsol.com/ Køb GOODBOY nu!

GoodBoy (GOODBOY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GoodBoy (GOODBOY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 517.12K Samlet udbud $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 517.12K Alle tiders Høj: $ 0.02175124 Alle tiders Lav: $ 0.00028849 Nuværende pris: $ 0.00051712

GoodBoy (GOODBOY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GoodBoy (GOODBOY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOODBOY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOODBOY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOODBOY's tokenomics, kan du udforske GOODBOY tokens live-pris!

GOODBOY Prisprediktion Vil du vide, hvor GOODBOY måske er på vej hen? Vores GOODBOY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GOODBOY Tokens prisprediktion nu!

