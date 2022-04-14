Gold Token (GLDT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gold Token (GLDT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gold Token (GLDT) Information The GLDT token is a digital asset that combines the stability of gold with the liquidity of digital currency. With GDLT, you can store your wealth in gold while using it for everyday purchases – whether its buying coffee or making larger transactions – seamlessly bridging the gap between gold and digital payments. GLDT stands for "Gold Token", being a fungible token backed by GLD NFTs. GLD NFTs are NFTs that represent irrefutable ownership of physical gold bars. 1 GLDT represents exactly 0.01g of gold. GLD NFTs can be swapped at a ratio of 1g for 100 GLDTs, whereby the GLD NFTs get locked in the smart contract and the corresponding GLDTs get minted. GLDT is launched and governed by the Gold DAO, a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Officiel hjemmeside: https://gldt.org Hvidbog: https://docs.gold-dao.org/gold-dao-whitepaper

Gold Token (GLDT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gold Token (GLDT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 792.81K Samlet udbud $ 702.50K Cirkulerende forsyning $ 702.50K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 792.81K Alle tiders Høj: $ 1.16 Alle tiders Lav: $ 0.734321 Nuværende pris: $ 1.13

Gold Token (GLDT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gold Token (GLDT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GLDT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GLDT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GLDT's tokenomics, kan du udforske GLDT tokens live-pris!

