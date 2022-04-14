GLP1 (GLP1) Tokenomics Få vigtig indsigt i GLP1 (GLP1), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GLP1 (GLP1) Information GLP1 token is a community owned DeSci (decentralized science) token. It is the first DeSci project dedicated to expanding the use case of GLP-1 therapy from humans to our animal friends (veterinary). The project aims to harness decentralized funding and innovation to explore, research, and promote GLP-1-based treatments for animals. By engaging a global community of science enthusiasts, researchers, and veterinarians, the project will push the boundaries of therapeutic advancements, fostering a future where GLP-1 therapy improves health outcomes for both humans and their animal companions. Officiel hjemmeside: https://www.glp1.science/ Hvidbog: https://x.com/GLP1onSol/status/1858998837689668072

GLP1 (GLP1) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GLP1 (GLP1), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.25K Samlet udbud $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.25K Alle tiders Høj: $ 0.02690766 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

GLP1 (GLP1) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GLP1 (GLP1) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GLP1 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GLP1 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GLP1's tokenomics, kan du udforske GLP1 tokens live-pris!

GLP1 Prisprediktion Vil du vide, hvor GLP1 måske er på vej hen? Vores GLP1 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

