GARY (GARY) Tokenomics Få vigtig indsigt i GARY (GARY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The project is about the viral cat meme known across all social media platforms named gary. The project is social media centric and all the social media accounts are run by the community team. The essential goal is to continue to grow gary into one of the biggest cat memes on the internet. While that being one goal another point of emphasis for the project is to bridge a community that is mixed with CT (Crypto Twitter) and our normie fanbase, and we have already made strides in that area by bridging a good amount of TikTok/ Insta followers to our Twitter.

GARY (GARY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GARY (GARY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Samlet udbud $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Cirkulerende forsyning $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Alle tiders Høj: $ 0.0053833 $ 0.0053833 $ 0.0053833 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00310292 $ 0.00310292 $ 0.00310292 Få mere at vide om GARY (GARY) pris

GARY (GARY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GARY (GARY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GARY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GARY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GARY's tokenomics, kan du udforske GARY tokens live-pris!

