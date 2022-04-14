Gameflip (FLP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gameflip (FLP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The new decentralized ecosystem is founded by Gameflip, a venture-backed technology company which operates a robust digital goods marketplace with millions of users. Gameflip is a corporation based in Silicon Valley, California, USA. The company is managed by gaming industry experts with decades of combined experience, and funded by top tier venture capital investors. Established in 2014, Gameflip has already been at the forefront addressing the largely unmet demand for liquidity for digital goods. Officiel hjemmeside: https://fliptoken.gameflip.com/ Hvidbog: https://tokensale.gameflip.com/static/Gameflip_whitepaper.pdf

Gameflip (FLP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gameflip (FLP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 509.81K $ 509.81K $ 509.81K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 56.40M $ 56.40M $ 56.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 903.92K $ 903.92K $ 903.92K Alle tiders Høj: $ 0.268295 $ 0.268295 $ 0.268295 Alle tiders Lav: $ 0.00103957 $ 0.00103957 $ 0.00103957 Nuværende pris: $ 0.00903922 $ 0.00903922 $ 0.00903922 Få mere at vide om Gameflip (FLP) pris

Gameflip (FLP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gameflip (FLP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLP's tokenomics, kan du udforske FLP tokens live-pris!

