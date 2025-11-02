Fyde (FYDE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00534645 24H lav $ 0.00605975 24H høj All Time High $ 0.301155 Laveste pris $ 0.00501375 Prisændring (1H) +0.15% Prisændring (1D) -8.40% Prisændring (7D) -7.63%

Fyde (FYDE) realtidsprisen er $0.00535474. I løbet af de sidste 24 timer har FYDE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00534645 og et højdepunkt på $ 0.00605975, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FYDEs højeste pris nogensinde er $ 0.301155, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00501375.

Når det gælder kortsigtet performance, FYDE har ændret sig med +0.15% i løbet af den sidste time, -8.40% i løbet af 24 timer og -7.63% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Fyde (FYDE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 92.80K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 535.45K Cirkulationsforsyning 17.33M Samlet Udbud 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Fyde er $ 92.80K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FYDE er 17.33M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 535.45K.