Den direkte Fyde pris i dag er 0.00535474 USD. Følg med i realtid FYDE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FYDE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Fyde Pris (FYDE)

1 FYDE til USD direkte pris:

$0.00534824
$0.00534824
-8.50%1D
Fyde (FYDE) Live prisdiagram
Fyde (FYDE) Prisoplysninger (USD)

$ 0.00534645
$ 0.00534645
$ 0.00605975
$ 0.00605975
$ 0.00534645
24H høj: $ 0.00605975

$ 0.00605975
$ 0.00605975$ 0.00605975

$ 0.301155
$ 0.301155$ 0.301155

$ 0.00501375
$ 0.00501375$ 0.00501375

Fyde (FYDE) realtidsprisen er $0.00535474. I løbet af de sidste 24 timer har FYDE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00534645 og et højdepunkt på $ 0.00605975, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FYDEs højeste pris nogensinde er $ 0.301155, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00501375.

Når det gælder kortsigtet performance, FYDE har ændret sig med +0.15% i løbet af den sidste time, -8.40% i løbet af 24 timer og -7.63% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Fyde (FYDE) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Fyde er $ 92.80K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FYDE er 17.33M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 535.45K.

Fyde (FYDE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Fyde til USD $ -0.000491089582185024.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Fyde til USD $ -0.0013928851.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Fyde til USD $ -0.0001058096.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Fyde til USD $ -0.0010285151001990825.

Hvad er Fyde (FYDE)

Fyde bridges AI x DeFi by bringing the Liquid Vault archetype to Ethereum. Fyde helps users consistently lock in gains, earn yield, and stay liquid. Liquid Vaults accept a variety of tokens which are automatically distributed across a diverse range of tokens and rising narratives. Gains from winners are locked in, and losses from losers are reduced. Through its AI models, Fyde helps protect against rugpulls and severe downside events, enabling users to grow crypto holdings faster with less volatility.

Fyde’s Liquid Vault allows users to deposit one of dozens of tokens and capture the market over time. Fyde’s Vault runs on crypto’s fastest simulation engine “RACE-RS”, which was designed and built internally by the Fyde team. Fyde is launching RACE-RS as an additional product to help projects conduct agent based simulations, stress tests, liquidity provisioning, and more.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Fyde (FYDE) Ressource

Officiel hjemmeside

Fyde Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Fyde (FYDE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Fyde (FYDE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Fyde.

Tjek Fyde prisprediktion nu!

Fyde (FYDE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Fyde (FYDE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FYDE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Fyde (FYDE)

Hvor meget er Fyde (FYDE) værd i dag?
Den direkte FYDE pris i USD er 0.00535474 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle FYDE til USD pris?
Den aktuelle pris på FYDEtil USD er $ 0.00535474. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Fyde?
Markedsværdien for FYDE er $ 92.80K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af FYDE?
Den cirkulerende forsyning af FYDE er 17.33M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på FYDE?
FYDE opnåede en ATH-pris på 0.301155 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på FYDE?
FYDE så en ATL-pris på 0.00501375 USD.
Hvad er handelsvolumen for FYDE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for FYDE er -- USD.
Bliver FYDE højere i år?
FYDE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FYDE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
