Fulcrom (FUL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fulcrom (FUL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fulcrom (FUL) Information What is the project about? Fulcrom is a decentralised perpetual exchange that allows users to trade leveraged positions with low fees and zero price impact, whilst having the peace of mind that all trades and collateral are stored transparently on-chain. What makes your project unique? Whilst we understand that Perpetuals are indeed a major form of innovation in the space, we also recognise that many of such perpetual contracts are being traded on centralised exchanges, many of which may not be transparent with usage of funds. The team is a strong believer of decentralisation and transparency and with the vision of bringing perpetuals on-chain, Fulcrom was born. History of your project. Fulcrom Beta went live on 28 Feb and had IDO on VVS Finance on 16 Mar. With a short period of around 1 month, we generated 100M accumulative trading volume with more than 5000 active traders. What’s next for your project? Fulcrom is planning to expand our tradable token in pool, further enhance our core product feature with more analytics and visualised data, improving user onboarding journey, as well as hosting trading competition and points system. What can your token be used for? FUL is fulcrom native governance token, with FUL, users can earn platform revenue with staking rewards. We are also planning to utilise FUL in the future trading competition and point system Officiel hjemmeside: https://fulcrom.finance/ Hvidbog: https://docs.fulcrom.finance Køb FUL nu!

Fulcrom (FUL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fulcrom (FUL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.83M $ 17.83M $ 17.83M Samlet udbud $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Cirkulerende forsyning $ 2.13B $ 2.13B $ 2.13B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 167.35M $ 167.35M $ 167.35M Alle tiders Høj: $ 0.04004179 $ 0.04004179 $ 0.04004179 Alle tiders Lav: $ 0.00315451 $ 0.00315451 $ 0.00315451 Nuværende pris: $ 0.00734517 $ 0.00734517 $ 0.00734517 Få mere at vide om Fulcrom (FUL) pris

Fulcrom (FUL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fulcrom (FUL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FUL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FUL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FUL's tokenomics, kan du udforske FUL tokens live-pris!

FUL Prisprediktion Vil du vide, hvor FUL måske er på vej hen? Vores FUL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FUL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!