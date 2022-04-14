Fortune Token (FRTN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fortune Token (FRTN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fortune Token (FRTN) Information What is the project about? $FRTN is EbisusBay.com proprietary platform utility token, designed to fuel the Ryoshi Dynasties gamified DAO experience, reward NFT holders and drive new volumes to the NFT ecosystems! What makes your project unique? Fortune Token is a pivotal part of the EbisusBay platform, a top-tier NFT marketplace on the Cronos network. It's an innovative cryptocurrency that not only powers the platform's functions but also fuels an exciting and dynamic game-like environment for NFT communities. History of your project. Ebisu's Bay is the first and largest NFT Marketplace on Cronos with a unique GameFi DAO reward system. Chosen as the most trusted Web3 platform from the Cronos community, Ebisu's Bay allows users to create, buy, sell, trade NFTs in a fast, safe and user friendly manner. What’s next for your project? EbisusBay.com is set to change the way we look at NFT Marketplaces by means of it's innovative gamified DAO experience and proprietary utility token. Our platform's ecosystem is ready to onboard the next generation of Web3 users, creating a new standard for quality and transparency within the Web3 industry, offering a safe and rewarding experience while nourishing the NFT ecosystem. What can your token be used for? $Fortune is a standard CRC-20 which can be freely traded on exchanges and will be used for rewards and purchasing services from Ebisu's Bay NFT Marketplace. $Fortune tokens can be staked on Ryoshi Dynasties to earn more $FRTN, in-game & platform rewards. Officiel hjemmeside: https://app.ebisusbay.com/ Hvidbog: https://ebisusbay.notion.site/ebisusbay/Ryoshi-Dynasties-8cb0bb21ad194af092cf1e1f8a8846c6 Køb FRTN nu!

Fortune Token (FRTN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fortune Token (FRTN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 347,94K $ 347,94K $ 347,94K Samlet udbud $ 996,28M $ 996,28M $ 996,28M Cirkulerende forsyning $ 275,37M $ 275,37M $ 275,37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1,26M $ 1,26M $ 1,26M Alle tiders Høj: $ 0,091031 $ 0,091031 $ 0,091031 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0,00126391 $ 0,00126391 $ 0,00126391 Få mere at vide om Fortune Token (FRTN) pris

Fortune Token (FRTN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fortune Token (FRTN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FRTN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FRTN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FRTN's tokenomics, kan du udforske FRTN tokens live-pris!

