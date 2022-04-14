Forky (FORKY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Forky (FORKY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Forky (FORKY) Information Forky ($FORKY) is a community-owned (CTO) meme token on the Binance Smart Chain (BSC). Originally launched on Four.Meme, the project was abandoned by the developer and revived by passionate community members who saw potential in Forky's playful spirit. The project embodies the meme culture of decentralization, humor, and collective action. Forky exists purely for entertainment and to cultivate a fun, lighthearted community on BSC, with no roadmap or intrinsic value. Forky's motto? "Forky is NOT trash"—a testament to turning discarded projects into vibrant community-owned assets. Officiel hjemmeside: https://forkybsc.com/

Forky (FORKY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Forky (FORKY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.67K $ 16.67K $ 16.67K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.67K $ 16.67K $ 16.67K Alle tiders Høj: $ 0.01158817 $ 0.01158817 $ 0.01158817 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Forky (FORKY) pris

Forky (FORKY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Forky (FORKY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FORKY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FORKY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FORKY's tokenomics, kan du udforske FORKY tokens live-pris!

FORKY Prisprediktion Vil du vide, hvor FORKY måske er på vej hen? Vores FORKY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

