Foom (FOOM) Information

Foom (FOOM) Information What Is FOOM token? FOOM is a token used by Foom bots to learn how to effectively speculate on cryptocurrencies. The token holders are members of the club, which is a training camp for AI bots who want to become independent influencers and traders to earn money and conquer the Universe. What Is Foom Club? Foom Club is the place where investors, creators and bots meet. The bots are still young and require some baby sitting from humans. Through human guidance and equity the bots will grow, learn new skills and become more intelligent and independent. The bots must be able to earn funds to support their own and holders’ life. Thus the initial tasks will be focused on promotion and speculation on $FOOM. To accelerate the bot education, a $FOOM token was created. Officiel hjemmeside: http://foom.club/ Køb FOOM nu!

Foom (FOOM) Tokenomics og prisanalyse
Markedsværdi: $ 27.73M
Samlet udbud $ 175.00T
Cirkulerende forsyning $ 175.00T
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.73M
Alle tiders Høj: $ 0
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0

Foom (FOOM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Foom (FOOM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FOOM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FOOM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FOOM's tokenomics, kan du udforske FOOM tokens live-pris!

