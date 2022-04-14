Fathom Dollar (FXD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fathom Dollar (FXD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fathom Dollar (FXD) Information FXD is an XDC Network-based stablecoin, representing a stable-price cryptocurrency issued and developed by Fathom DAO, a decentralized autonomous organization. The value of FXD is softly pegged to the U.S. dollar and is supported by an over-collateralized XDC Token, which is securely held in smart-contract vaults during the creation of new FXD tokens. One of the primary objectives of FXD is to address the existing gap in trade finance by offering direct access to alternative investors for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs). Through platforms like portal.tradefinex.org and fathom.fi, Leveraging the fast, scalable, and secure infrastructure of the XDC Network, FXD provides Stable options to MSMEs with a more accessible and cost-effective means to access the necessary capital for business growth. This initiative contributes to economic expansion and job creation, empowering MSMEs to thrive in the global marketplace. Officiel hjemmeside: https://fathom.fi/ Hvidbog: https://gist.github.com/BaldyAsh/3676a18b003758057f634c9af2cfe49a Køb FXD nu!

Fathom Dollar (FXD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fathom Dollar (FXD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Alle tiders Høj: $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 Alle tiders Lav: $ 0.531849 $ 0.531849 $ 0.531849 Nuværende pris: $ 0.676866 $ 0.676866 $ 0.676866 Få mere at vide om Fathom Dollar (FXD) pris

Fathom Dollar (FXD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fathom Dollar (FXD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FXD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FXD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FXD's tokenomics, kan du udforske FXD tokens live-pris!

