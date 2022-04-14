Exactly Protocol (EXA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Exactly Protocol (EXA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Exactly Protocol (EXA) Information What is the project about? Exactly is a decentralized and open-source DeFi protocol that allows users to exchange the value of their crypto assets through deposits easily and borrows with variable and fixed interest rates. What makes your project unique? Unlike other fixed rate protocols that determine fixed rates based on the price of various maturity tokens, Exactly Protocol is the first to determine fixed rates based on the utilization rate of pools with different maturity dates. This means the protocol does not need a custom AMM to trade maturity tokens; it only needs a variable rate pool that consistently provides liquidity to the different fixed rate pools. History of your project: Exactly Protocol was started in July 2021, launched to Ethereum Mainnet in November 2022, and to Optimism in March 2023 by a team of stakeholders with software, economics, finance, and math expertise. Exactly was funded by long-term capital partners with a track record of alignment with Web2 and Web3 ecosystems. Some of our current investors are Kazsek, BairesDAO, NXTP, Newtopia, Kain Warwick (Co-Founder of Synthetix), Esteban Ordano (Co-Founder of Decentraland), Matias Woloski (Co-Founder of Auth0), Daedalus among others. What’s next for your project? Continue growing following Optimism’s Superchain approach and partner with web3 projects and web2 fintech in the long term to bring the benefits of Defi to the end-user. What can your token be used for? (Utility, NOT tokenomics) The EXA token serves as the governance token of Exactly Protocol, granting holders the right to vote on proposals for changes and upgrades in the protocol. EXA holders will wield power over the Exactly Protocol’s treasury, risk management, and smart contract upgrades. Officiel hjemmeside: https://exact.ly/ Hvidbog: https://docs.exact.ly/resources/white-paper Køb EXA nu!

Exactly Protocol (EXA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Exactly Protocol (EXA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.60M $ 5.60M $ 5.60M Alle tiders Høj: $ 11.89 $ 11.89 $ 11.89 Alle tiders Lav: $ 0.141845 $ 0.141845 $ 0.141845 Nuværende pris: $ 0.559502 $ 0.559502 $ 0.559502 Få mere at vide om Exactly Protocol (EXA) pris

Exactly Protocol (EXA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Exactly Protocol (EXA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EXA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EXA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EXA's tokenomics, kan du udforske EXA tokens live-pris!

EXA Prisprediktion Vil du vide, hvor EXA måske er på vej hen? Vores EXA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EXA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!