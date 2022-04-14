Evolve (EVOLVE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Evolve (EVOLVE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Evolve (EVOLVE) Information EVOLVE is an on-chain evolution game where your wallet is your identity. Every buyer receives a procedurally generated creature called an EvoBit, born from the first four characters of your wallet address. EvoBits gain experience as you hold, evolve across levels, and respond to burn/sell behavior. The project blends meme culture, gamified mechanics, and tokenomics, creating a long-term experience instead of just a pump. Every EvoBit is unique, evolves over time, and can eventually battle or form teams — all based on what your wallet does on-chain. Officiel hjemmeside: https://www.evolvesolana.fun/ Køb EVOLVE nu!

Evolve (EVOLVE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Evolve (EVOLVE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.66K $ 8.66K $ 8.66K Samlet udbud $ 998.83M $ 998.83M $ 998.83M Cirkulerende forsyning $ 948.83M $ 948.83M $ 948.83M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.12K $ 9.12K $ 9.12K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Evolve (EVOLVE) pris

Evolve (EVOLVE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Evolve (EVOLVE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EVOLVE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EVOLVE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EVOLVE's tokenomics, kan du udforske EVOLVE tokens live-pris!

