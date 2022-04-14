Etherfuse TESOURO (TESOURO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Etherfuse TESOURO (TESOURO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Etherfuse TESOURO (TESOURO) Information Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized sovereign debt with minimal restrictions. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures weekly. Etherfuse Stablebonds are the closest thing to a credit account that earns yield on the blockchain. Officiel hjemmeside: https://www.etherfuse.com/ Hvidbog: https://docs.etherfuse.com/stablebonds/stablebonds-whitepaper Køb TESOURO nu!

Etherfuse TESOURO (TESOURO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Etherfuse TESOURO (TESOURO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 247.45K $ 247.45K $ 247.45K Samlet udbud $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Cirkulerende forsyning $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 247.45K $ 247.45K $ 247.45K Alle tiders Høj: $ 0.18243 $ 0.18243 $ 0.18243 Alle tiders Lav: $ 0.169918 $ 0.169918 $ 0.169918 Nuværende pris: $ 0.182366 $ 0.182366 $ 0.182366 Få mere at vide om Etherfuse TESOURO (TESOURO) pris

Etherfuse TESOURO (TESOURO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Etherfuse TESOURO (TESOURO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TESOURO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TESOURO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TESOURO's tokenomics, kan du udforske TESOURO tokens live-pris!

