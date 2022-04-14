ErgOne (ERGONE) Tokenomics Få vigtig indsigt i ErgOne (ERGONE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ErgOne (ERGONE) Information ErgOne: A Decentralised Marketing powered by Community All the Ergonauts around the world have often told us that what Ergo really needs is Marketing. And this is with this concern in mind that we have decided to create ErgOne. Our primary focus is to highlight ERGO in a fully organic way. It is thus naturally that ErgOne starts as an Ergo Fan Community Token but it also aims to become much more… permitting the community to support any project collectively. Indeed, the Ergo marketing problematic affects many other projects build with a lot of skills and energy but a lack of money. Our tool will involve the community into the promotion of this kind of projects. ErgOne will allow each of you to participate in the (GMS) Great Mass Sharing. 🔹 Let's stop being influenced by global decision leaders 🔹 Become promoter of your own wave of influence 🔹 Lead and build a viral trend around your favorite content 🔹 Support your content creator by being rewarded It's time to bring the highlight on the projects that really deserve it ErgOne's mission is to decentralize marketing using its community token and some powerful apps We hope that the vision we all develop together will contribute to a better Future. Officiel hjemmeside: https://ergone.io/ Hvidbog: https://ergone.io/manifesto Køb ERGONE nu!

ErgOne (ERGONE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ErgOne (ERGONE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 38.16K $ 38.16K $ 38.16K Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 909.59K $ 909.59K $ 909.59K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 41.95K $ 41.95K $ 41.95K Alle tiders Høj: $ 0.712331 $ 0.712331 $ 0.712331 Alle tiders Lav: $ 0.03683335 $ 0.03683335 $ 0.03683335 Nuværende pris: $ 0.04195266 $ 0.04195266 $ 0.04195266 Få mere at vide om ErgOne (ERGONE) pris

ErgOne (ERGONE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ErgOne (ERGONE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ERGONE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ERGONE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ERGONE's tokenomics, kan du udforske ERGONE tokens live-pris!

ERGONE Prisprediktion Vil du vide, hvor ERGONE måske er på vej hen? Vores ERGONE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ERGONE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!