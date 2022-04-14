Empyreal (EMP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Empyreal (EMP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Empyreal (EMP) Information Empyreal's mission is to democratize the cryptocurrency space. Our goal is to simplify complex financial instruments for users and complex development landscapes for developers. Ease of access to these instruments, from Perpetuals and Leverage Trading, to LSDs and Concentrated Liquidity, is of paramount importance for the evolution and adoption of the Web3 space. In addition, the option of privacy must be available to those who desire it. Through our encrypted Enclave service utilizing the Oasis Privacy Layer, Sapphire, this is attainable. Finally, the Empyreal Universal SDK provides the most important tool in the process of attaining widespread crypto adoption: vastly expanding the developer talent pool. All of this provides value that is returned back to holders of our $EMP token. Officiel hjemmeside: https://empyrealsdk.com/ Hvidbog: https://empyrealsdk.com/whitepaper Køb EMP nu!

Empyreal (EMP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Empyreal (EMP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 37.30M $ 37.30M $ 37.30M Samlet udbud $ 300.00K $ 300.00K $ 300.00K Cirkulerende forsyning $ 300.00K $ 300.00K $ 300.00K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 37.30M $ 37.30M $ 37.30M Alle tiders Høj: $ 495.39 $ 495.39 $ 495.39 Alle tiders Lav: $ 12.26 $ 12.26 $ 12.26 Nuværende pris: $ 124.33 $ 124.33 $ 124.33 Få mere at vide om Empyreal (EMP) pris

Empyreal (EMP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Empyreal (EMP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EMP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EMP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EMP's tokenomics, kan du udforske EMP tokens live-pris!

EMP Prisprediktion Vil du vide, hvor EMP måske er på vej hen? Vores EMP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EMP Tokens prisprediktion nu!

