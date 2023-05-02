Elmo (ELMO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Elmo (ELMO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Elmo (ELMO) Information What is the project about? ELMOERC is all about providing a memecoin to the space that is deflationary through its burns. The max supply keeps decreasing which increases the strength of the liquidity pool (locked) and also increases the value per token. What makes your project unique? We burn to 0000 wallet, which is quite unique in the memespace. This results in a direct decrease of max supply on etherscan, and any other tracking websites. On top of that we are developing our own utility which soon will be launched so that our holders have usecase; staking, NFT platform, DAO platform. History of your project. ELMOERC was initially launched on the 2nd of May 2023 by a team of experienced memecoin developers. What’s next for your project? First of all we would love the be listed on Coingecko, so we can share this to our community and they can use Coingecko for price tracking and more. Next as mentioned is our Staking platform, NFT minting platform and DAO platform. With DAO platform we mean a platform where all decisions will be made by the holders, and community, not team. What can your token be used for? Trading, staking, voting and in the future much more. Officiel hjemmeside: https://www.elmoerc.io Køb ELMO nu!

Elmo (ELMO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Elmo (ELMO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 632.19K $ 632.19K $ 632.19K Samlet udbud $ 293.55M $ 293.55M $ 293.55M Cirkulerende forsyning $ 293.55M $ 293.55M $ 293.55M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 632.19K $ 632.19K $ 632.19K Alle tiders Høj: $ 0.03034979 $ 0.03034979 $ 0.03034979 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00215579 $ 0.00215579 $ 0.00215579 Få mere at vide om Elmo (ELMO) pris

Elmo (ELMO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Elmo (ELMO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ELMO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ELMO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ELMO's tokenomics, kan du udforske ELMO tokens live-pris!

