Einsteinium (EMC2) Information Einsteinium (EMC2) is a new cryptocoin with the tagline "Cryptocurrency with Wormholes". The goal of Einsteinium is to help invest in the future and fund scientific researches. The Einsteinium Foundation is setup to help raise funds from the community to fund interesting scientific projects. Einsteinium claims no coins have been pre-mined since its inception. It is powered by the Kimoto Gravity Well to ensure fair difficulty adjustment to protect themself from heavy weight miners. In order to fund the Einsteinium Foundation, all mined blocks will make a compulsory 2.5% donation to the foundation fund. The community will then vote as to which scientific project should be funded. EMC2 coin has wallet for all major platform which includes Windows, Mac, and Android. Officiel hjemmeside: https://www.emc2.foundation/

Einsteinium (EMC2) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Einsteinium (EMC2), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 57.77K $ 57.77K $ 57.77K Samlet udbud $ 245.47M $ 245.47M $ 245.47M Cirkulerende forsyning $ 226.94M $ 226.94M $ 226.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 62.49K $ 62.49K $ 62.49K Alle tiders Høj: $ 2.58 $ 2.58 $ 2.58 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00025458 $ 0.00025458 $ 0.00025458 Få mere at vide om Einsteinium (EMC2) pris

Einsteinium (EMC2) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Einsteinium (EMC2) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EMC2 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EMC2 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EMC2's tokenomics, kan du udforske EMC2 tokens live-pris!

