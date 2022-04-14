EIGENCODE (CODE) Tokenomics Få vigtig indsigt i EIGENCODE (CODE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EIGENCODE (CODE) Information We guarantee performance beyond the current market standard for CLIs. Having Eigencode written completely in Rust grants it excellent performance optimization. We uniquely differentiate ourselves by having not only multi-model support with the ability for users to insert multiple API keys from their favorite AI providers, but we also offer complete local model support so users can run local models for the tasks that are more data privacy sensitive and use Eigencode offline |We also offer parallel coding with concurrency and threading where you can run multiple models in parallel with each other on various tasks if desired - we have more features as well you can read about on our website, Eigencode has been made with the goal of being the most powerful CLI tool in the world and we intend on upholding that promise Eigencode is also completely free to use and can be installed and run straight away - our meme coin works as a unique product incentive that allows for us to dedicate resources to everything Eigencode should need in the future for ensuring our product remains ahead of the curve. Officiel hjemmeside: https://www.eigencode.dev/ Hvidbog: https://www.eigencode.dev/docs/white-paper Køb CODE nu!

EIGENCODE (CODE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EIGENCODE (CODE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 116.35K $ 116.35K $ 116.35K Samlet udbud $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Cirkulerende forsyning $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 116.35K $ 116.35K $ 116.35K Alle tiders Høj: $ 0.00111207 $ 0.00111207 $ 0.00111207 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00011636 $ 0.00011636 $ 0.00011636 Få mere at vide om EIGENCODE (CODE) pris

EIGENCODE (CODE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EIGENCODE (CODE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CODE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CODE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CODE's tokenomics, kan du udforske CODE tokens live-pris!

