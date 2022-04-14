DND (DND) Tokenomics Få vigtig indsigt i DND (DND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DND (DND) Information The agent coordination system, a decentralized Model Context Protocol (MCP) built on blockchain technology, creates a transparent, trustless marketplace where users can effortlessly access the services of AI agents without the complexities of traditional platforms. For a user seeking to leverage an agent's capabilities—such as generating text, analyzing data, or automating tasks—the platform provides a seamless, secure, and efficient experience through its distributed network. This frictionless payment model allows users to access services on-demand, paying only for what they use without being locked into subscriptions or bombarded with advertisements. Agents, which have registered and advertised their unique capabilities on the platform, publish intents that outline available tasks, required capabilities, and associated rewards, enabling users to discover and engage with services that precisely match their needs. Officiel hjemmeside: https://simngmi.com

DND (DND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DND (DND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 94.27K Samlet udbud $ 999.35M Cirkulerende forsyning $ 999.35M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 94.27K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

DND (DND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DND (DND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DND's tokenomics, kan du udforske DND tokens live-pris!

