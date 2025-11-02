DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 259.77$ 259.77 $ 259.77 Laveste pris $ 150.48$ 150.48 $ 150.48 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -6.88% Prisændring (7D) -6.88%

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) realtidsprisen er $189.01. I løbet af de sidste 24 timer har DFDVSOL handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DFDVSOLs højeste pris nogensinde er $ 259.77, mens den laveste pris nogensinde er $ 150.48.

Når det gælder kortsigtet performance, DFDVSOL har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -6.88% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 111.24M$ 111.24M $ 111.24M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 111.24M$ 111.24M $ 111.24M Cirkulationsforsyning 588.52K 588.52K 588.52K Samlet Udbud 588,523.856908336 588,523.856908336 588,523.856908336

Den nuværende markedsværdi på DFDV Staked SOL er $ 111.24M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DFDVSOL er 588.52K, med et samlet udbud på 588523.856908336. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 111.24M.