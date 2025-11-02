UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte DFDV Staked SOL pris i dag er 189.01 USD. Følg med i realtid DFDVSOL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DFDVSOL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte DFDV Staked SOL pris i dag er 189.01 USD. Følg med i realtid DFDVSOL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DFDVSOL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om DFDVSOL

DFDVSOL Prisinfo

Hvad er DFDVSOL

DFDVSOL Officiel hjemmeside

DFDVSOL Tokenomics

DFDVSOL Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

DFDV Staked SOL Logo

DFDV Staked SOL Pris (DFDVSOL)

Ikke noteret

1 DFDVSOL til USD direkte pris:

$189.01
$189.01$189.01
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:24:53 (UTC+8)

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 259.77
$ 259.77$ 259.77

$ 150.48
$ 150.48$ 150.48

--

--

-6.88%

-6.88%

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) realtidsprisen er $189.01. I løbet af de sidste 24 timer har DFDVSOL handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DFDVSOLs højeste pris nogensinde er $ 259.77, mens den laveste pris nogensinde er $ 150.48.

Når det gælder kortsigtet performance, DFDVSOL har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -6.88% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Markedsinformation

$ 111.24M
$ 111.24M$ 111.24M

--
----

$ 111.24M
$ 111.24M$ 111.24M

588.52K
588.52K 588.52K

588,523.856908336
588,523.856908336 588,523.856908336

Den nuværende markedsværdi på DFDV Staked SOL er $ 111.24M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DFDVSOL er 588.52K, med et samlet udbud på 588523.856908336. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 111.24M.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af DFDV Staked SOL til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af DFDV Staked SOL til USD $ -17.8863187160.
I de sidste 60 dage var prisændringen af DFDV Staked SOL til USD $ -14.0650657440.
I de sidste 90 dage var prisændringen af DFDV Staked SOL til USD $ +24.4072851694233.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ -17.8863187160-9.46%
60 dage$ -14.0650657440-7.44%
90 dage$ +24.4072851694233+14.83%

Hvad er DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment.

Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Ressource

Officiel hjemmeside

DFDV Staked SOL Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil DFDV Staked SOL (DFDVSOL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine DFDV Staked SOL (DFDVSOL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for DFDV Staked SOL.

Tjek DFDV Staked SOL prisprediktion nu!

DFDVSOL til lokale valutaer

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Tokenomics

At forstå tokenomics for DFDV Staked SOL (DFDVSOL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DFDVSOL Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Hvor meget er DFDV Staked SOL (DFDVSOL) værd i dag?
Den direkte DFDVSOL pris i USD er 189.01 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DFDVSOL til USD pris?
Den aktuelle pris på DFDVSOLtil USD er $ 189.01. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af DFDV Staked SOL?
Markedsværdien for DFDVSOL er $ 111.24M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DFDVSOL?
Den cirkulerende forsyning af DFDVSOL er 588.52K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DFDVSOL?
DFDVSOL opnåede en ATH-pris på 259.77 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DFDVSOL?
DFDVSOL så en ATL-pris på 150.48 USD.
Hvad er handelsvolumen for DFDVSOL?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DFDVSOL er -- USD.
Bliver DFDVSOL højere i år?
DFDVSOL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DFDVSOL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:24:53 (UTC+8)

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,083.42
$110,083.42$110,083.42

-0.18%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.01
$3,873.01$3,873.01

-0.57%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02863
$0.02863$0.02863

-4.72%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.24
$186.24$186.24

-0.09%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,083.42
$110,083.42$110,083.42

-0.18%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.01
$3,873.01$3,873.01

-0.57%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.24
$186.24$186.24

-0.09%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.50
$73.50$73.50

+3.65%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.826
$19.826$19.826

+3.76%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07743
$0.07743$0.07743

+54.86%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000375
$0.000375$0.000375

+119.29%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005187
$0.00005187$0.00005187

+76.30%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0031378
$0.0031378$0.0031378

+53.83%