DeFiChain (DFI) Information DeFiChain is a decentralized blockchain platform dedicated to enable fast, intelligent, and transparent decentralized financial services. Unlike most of the other DeFi projects that are built on the Ethereum network, DeFiChain is built on bitcoin (as a software fork), and is anchored to the bitcoin blockchain (via merkle root) every few minutes for maximum security DeFiChain is designed to be non-Turing complete to reduce smart contract errors (extremely important for finance transactions) and its op codes only allow run decentralized finance dapps. This ensures that only financial transactions are possible, instead of having games and casinos clogging the ecosystem and causing high transaction fees. Upcoming features of the DeFiChain include Decentralized: Lending, Wrapping of Tokens, Pricing Oracles, Exchanges, Transferable Debts and Receivables, Non-Collateralized Debt, Asset Tokenization, Distribution of Dividends, and YIELD FARMING! Officiel hjemmeside: https://defichain.com/ Køb DFI nu!

DeFiChain (DFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DeFiChain (DFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.31M $ 5.31M $ 5.31M Samlet udbud $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Cirkulerende forsyning $ 894.45M $ 894.45M $ 894.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.13M $ 7.13M $ 7.13M Alle tiders Høj: $ 5.61 $ 5.61 $ 5.61 Alle tiders Lav: $ 0.00378338 $ 0.00378338 $ 0.00378338 Nuværende pris: $ 0.00582473 $ 0.00582473 $ 0.00582473 Få mere at vide om DeFiChain (DFI) pris

DeFiChain (DFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DeFiChain (DFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DFI's tokenomics, kan du udforske DFI tokens live-pris!

