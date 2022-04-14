Deep Worm (WORM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Deep Worm (WORM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Deep Worm (WORM) Information Implementing a basic decaying neuron activation model simulating the spiking behavior of a biological worm's nervous system that creates movement, and putting it on-chain With some caveats, this is Worm - immortal digital life The Worm will vastly outlive you or I, with the exception of global catastrophe, it is immortal digital life that inherits the resilience and decentralization of the solana network If the underlying blockchain exists, the 'life' of The Worm will persist indefinitely Officiel hjemmeside: https://www.deep-worm.com/

Deep Worm (WORM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Deep Worm (WORM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 181.03K $ 181.03K $ 181.03K Samlet udbud $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Cirkulerende forsyning $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 181.03K $ 181.03K $ 181.03K Alle tiders Høj: $ 0.091742 $ 0.091742 $ 0.091742 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00018105 $ 0.00018105 $ 0.00018105 Få mere at vide om Deep Worm (WORM) pris

Deep Worm (WORM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Deep Worm (WORM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WORM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WORM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WORM's tokenomics, kan du udforske WORM tokens live-pris!

