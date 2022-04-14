Dat Boi (DATBOI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dat Boi (DATBOI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dat Boi (DATBOI) Information Here comes Dat Boi!!! O Shit Waddup! You just rolled into the sickest meme on the internet! This ain't no snooze-fest like your grandpappy’s crypto. Nah, we're here to ride the wild side on a unicycle, fueled by nothin' but memes and big dreams! If you thought crypto was just about numbers and boring tech talk, you gotta wake up! Dat Boi Token is here to change the game, making web3 all about fun and vibes for all you memers and dreamers out there. Officiel hjemmeside: https://herecomedatboi.net/ Køb DATBOI nu!

Dat Boi (DATBOI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dat Boi (DATBOI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.45K $ 21.45K $ 21.45K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.45K $ 21.45K $ 21.45K Alle tiders Høj: $ 0.01074087 $ 0.01074087 $ 0.01074087 Alle tiders Lav: $ 0.00006946 $ 0.00006946 $ 0.00006946 Nuværende pris: $ 0.00021451 $ 0.00021451 $ 0.00021451 Få mere at vide om Dat Boi (DATBOI) pris

Dat Boi (DATBOI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dat Boi (DATBOI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DATBOI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DATBOI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DATBOI's tokenomics, kan du udforske DATBOI tokens live-pris!

DATBOI Prisprediktion Vil du vide, hvor DATBOI måske er på vej hen? Vores DATBOI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DATBOI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!