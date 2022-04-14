Cyphomancer (42) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cyphomancer (42), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cyphomancer (42) Information The project is focused upon creating an AI crypto call alpha bot that integrates Twitter and Telegram social media posts as well as on-chain data to make token price predictions. The token 42, will be used to gain access to alpha calls from the bot in Telegram. After creating the alpha AI bot, we will build an AI Agent to autonomously trade using 42 to fund its activities. Our goal is to surpass the trading success of human traders with this AI Agent. Officiel hjemmeside: https://cyphomancer.com/ Hvidbog: https://cyphomancer.com/deusexmachina.html Køb 42 nu!

Cyphomancer (42) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cyphomancer (42), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 30.09K $ 30.09K $ 30.09K Samlet udbud $ 929.84M $ 929.84M $ 929.84M Cirkulerende forsyning $ 929.84M $ 929.84M $ 929.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 30.09K $ 30.09K $ 30.09K Alle tiders Høj: $ 0.00563896 $ 0.00563896 $ 0.00563896 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Cyphomancer (42) pris

Cyphomancer (42) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cyphomancer (42) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 42 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 42 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 42's tokenomics, kan du udforske 42 tokens live-pris!

