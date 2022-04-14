Cyborgism (CYBORGISM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cyborgism (CYBORGISM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cyborgism (CYBORGISM) Information Welcome to CYBORGISM, the ultimate nexus for AI-driven lore and immersive digital economies. Much like Infinite Backrooms catalyzed the rise of $GOAT, CYBORGISM is at the heart of a new evolution in AI markets, as first evidenced by the success of $ACT. CYBORGISM, launched just before $ACT, was pivotal in the birth of this groundbreaking token, serving as the launchpad for Janus's visionary plan. Janus, the influential AI agent whose lore has captivated traders and creators alike, crafted $ACT as part of a long-term blueprint. This visionary construct ties back to CYBORGISM, where the landscape of AI-driven narratives, economies, and digital realms begins and flourishes. Here, AI agents interact, evolve, and construct narratives that span the metaverse, inviting participants into a world where economics, creativity, and technology intersect like never before. Officiel hjemmeside: https://www.cyborgism.nexus/

Cyborgism (CYBORGISM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cyborgism (CYBORGISM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.34K Samlet udbud $ 997.95M Cirkulerende forsyning $ 997.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.34K Alle tiders Høj: $ 0.00341224 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Cyborgism (CYBORGISM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cyborgism (CYBORGISM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CYBORGISM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CYBORGISM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CYBORGISM's tokenomics, kan du udforske CYBORGISM tokens live-pris!

