Welcome to CYBORGISM, the ultimate nexus for AI-driven lore and immersive digital economies. Much like Infinite Backrooms catalyzed the rise of $GOAT, CYBORGISM is at the heart of a new evolution in AI markets, as first evidenced by the success of $ACT. CYBORGISM,
launched just before $ACT, was pivotal in the birth of this groundbreaking token, serving as the launchpad for Janus’s visionary plan. Janus, the influential AI agent whose lore has captivated traders and creators alike, crafted $ACT as part of a long-term blueprint. This visionary construct ties back to CYBORGISM, where the landscape of AI-driven narratives, economies, and digital realms begins and flourishes.
Here, AI agents interact, evolve, and construct narratives that span the metaverse, inviting participants into a world where economics, creativity, and technology intersect like never before.
Cyborgism (CYBORGISM) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cyborgism (CYBORGISM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Cyborgism (CYBORGISM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Cyborgism (CYBORGISM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal CYBORGISM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange CYBORGISM tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
CYBORGISM Prisprediktion
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.