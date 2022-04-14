Cybertrader AI (CYB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cybertrader AI (CYB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cybertrader AI (CYB) Information CyberTrader combines an intelligent AI trading assistant with powerful Solana trading tools. The AI agent helps you analyze tokens, understand market sentiment, and execute trading strategies through natural conversation. Connect your Solana wallet to start interacting with CyberTrader Chat with the AI agent about any token, market trends, or trading strategies Get real-time analysis and insights through natural conversation Execute trades and set up monitoring based on the agent's recommendations Officiel hjemmeside: https://cybertrader.bot/ Hvidbog: https://cybertrader.bot/docs Køb CYB nu!

Cybertrader AI (CYB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cybertrader AI (CYB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.61K Samlet udbud $ 967.44M Cirkulerende forsyning $ 967.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.61K Alle tiders Høj: $ 0.00127982 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0 Få mere at vide om Cybertrader AI (CYB) pris

Cybertrader AI (CYB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cybertrader AI (CYB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CYB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CYB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CYB's tokenomics, kan du udforske CYB tokens live-pris!

CYB Prisprediktion Vil du vide, hvor CYB måske er på vej hen? Vores CYB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CYB Tokens prisprediktion nu!

