First Digital USD (FDUSD) Information First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui. Officiel hjemmeside: https://firstdigitallabs.com/ Hvidbog: https://resources.cryptocompare.com/asset-management/3242/1693209082602.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/9zNQRsGLjNKwCUU5Gq5LR8beUCPzQMVMqKAi3SSZh54u Køb FDUSD nu!

First Digital USD (FDUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for First Digital USD (FDUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.0147 $ 1.0147 $ 1.0147 Alle tiders Lav: $ 0.8811103424050479 $ 0.8811103424050479 $ 0.8811103424050479 Nuværende pris: $ 0.9973 $ 0.9973 $ 0.9973 Få mere at vide om First Digital USD (FDUSD) pris

First Digital USD (FDUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for First Digital USD (FDUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FDUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FDUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FDUSD's tokenomics, kan du udforske FDUSD tokens live-pris!

